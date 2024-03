Olevano sul Tusciano, Villa Comunale: si cercano partner per la gestione

Si cerca un partner per la gestione della Villa comunale Donato Ciancio di Olevano sul Tusciano.

Il Comune con l’avviso per partecipare alla selezione per l’affidamento provvisorio della gestione in concessione del chiosco nella villa comunale “Donato Ciancio” della frazione Salitto, cerca privati.

La nota del consigliere Cappetta

«Il Chiosco della villa comunale di Salitto è chiuso dal 2021 – dice il consigliere Comunale, Cosimo Cappetta – I servizi minimi agli utenti dei giardini della frazione Salitto sono stati assicurati in questo periodo con le risorse umane interne del Comune. Finora si è riusciti a evitare che diventasse una selva. Questa volta abbiamo ampliando la platea degli operatori ammessi alla manifestazione di interesse, allargandola agli enti del Terzo Settore. L’idea futura è quella di accedere a dei finanziamenti sovracomunali per la rigenerazione urbana».

Le previsioni del bando

L’affidamento è per il periodo di mesi 12 e, comunque, fino alla conclusione delle procedure di gara per l’individuazione del gestore successivo.

Sono ammessi a partecipare le imprese iscritte alla C.C.I.A.A. o nell’apposito registro se cooperativa. Il bando è esteso agli Enti del Terzo Settore, iscritti al RUNTS. Il canone annuo stabilito a base d’asta è pari ad € 150,00, iva esclusa.