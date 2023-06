Matt Smith è il primo ospite internazionale del Giffoni Film Festival

Svelato il nome del primo ospite internazionale che sarà presente al Giffoni Film Festival. Si tratta di Matt Smith. L’attore britannico incontrerà i giurati della kermesse il prossimo 24 luglio.

La carriera

Matt Smith è conosciuto per aver interpretato il giovane principe Filippo nelle prime due stagioni della serie Netflix “The Crown” e per aver vestito i panni di Daemon Targaryen nella nota serie di HBO “House of the Dragon”, ruolo per il quale ha ricevuto una candidatura ai Critics Choice Awards.

L’attore inglese è stato, inoltre, l’undicesimo dottore nella serie tv “Doctor Who”, ruolo per cui ha ottenuto una nomination ai Bafta e Charles Manson il criminale protagonista del film “Charlie says”. Queste sono solo alcune delle performance che caratterizzano Smith. Egli è considerato, infatti, uno tra gli attori britannici più talentuosi e dinamici della sua generazione.

Ad essere molto apprezzata è stata anche la sua interpretazione del villain Milo Moribus nel film horror Moribus diretto da Daniel Espinosa. Smith è uno tra gli interpreti più amati negli ultimi anni e la sua presenza, come quella di tutti gli ospiti, impreziosirà la 53esima edizione del festival. L’attore porterà ai giurati la sua esperienza coadiuvata al racconto dei suoi più grandi successi.

Ecco il Giffoni Film Festival

Il festival, che si svolgerà dal 20 al 29 luglio ha come tema gli “Indispensabili”, che segue al tema “Invisibili” dello scorso anno. La giuria protagonista di questa edizione sarà composta da 6500 giovani provenienti da circa 30 Paesi, a rappresentare la nuova generazione. Un’occasione per focalizzare l’attenzione sull’attualità e sulle riflessioni della contemporaneità.

Questo è il contesto in cui si inserirà la presenza di Matt Smith, molto amato dai giovani e testimone di una cinematografia che, senza scadere nella banalità, racconta e rappresenta le nuove modalità di espressione e recitazione che caratterizzano la nostra epoca.