Furto in una tabaccheria di Montesano: ladri fanno razzia anche in un deposito

Ladri in azione a Montesano sulla Marcellana. Nella notte i malviventi sono entrati in azione in una tabaccheria del paese. Non contenti del bottino incassato nel colpo all’attività commerciale, i soliti ignoti hanno anche svaligiato il deposito di attrezzi agricoli degli stessi proprietari del tabacchino.

Il furto

Per accedervi hanno divelto un grosso portone. Danni ingenti quindi, oltre al furto del denaro contenuto nelle slot machine e degli attrezzi agricoli.

Gli interventi

Sul posto dopo la scoperta di quanto accaduto da parte dei proprietari all’orario di apertura, sono arrivati i Carabinieri per le indagini del caso e visionare le immagini delle telecamere di video sorveglianza che sembra siano state spostate dai ladri per ostacolare le indagini.