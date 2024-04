Due dighe per il futuro del Vallo di Diano: al via il dibattito pubblico

Il futuro del Vallo di Diano passa dalla costruzione di due dighe nei comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana. Il progetto, promosso dal Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro, è stato presentato alla comunità locale nel corso di due incontri pubblici che si sono tenuti il 4 e 5 aprile.

Un progetto per la sicurezza e lo sviluppo

Le dighe, che saranno realizzate sul fiume Tanagro, avranno una duplice funzione: laminare le piene e accumulare acqua per l’irrigazione. In questo modo si ridurrà il rischio di alluvioni, che negli ultimi anni hanno causato ingenti danni al territorio, e si garantirà un approvvigionamento idrico adeguato per le colture agricole.

Non solo dighe: interventi per il territorio

Il progetto non si limita alla costruzione delle dighe. Prevede anche interventi compensativi e di sviluppo socio-economico, come la conversione delle reti irrigue per favorire produzioni agricole di qualità, la promozione del turismo e la valorizzazione delle risorse naturali del territorio.

Un’occasione per la comunità

“Si tratta di un passo significativo verso la sicurezza idrogeologica e lo sviluppo sostenibile del territorio”, ha commentato il presidente del Consorzio di Bonifica, Beniamino Curcio. “Questo progetto è in linea con le strategie di sviluppo socio-economico del territorio del Vallo di Diano e si focalizza sull’agricoltura e sull’industria agroalimentare come motori di crescita”.

Dibattito pubblico: come partecipare

Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito ufficiale del Dibattito Pubblico: www.dp-dighealtotanagro.it. È possibile anche presentare le proprie osservazioni sul progetto entro il 6 maggio 2024.