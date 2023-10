Lavori in corso sul fiume Tanagro: non più una criticità ma una risorsa

Proseguono celermente i lavori di ripulitura dell’alveo del fiume Tanagro nel territorio comunale di Polla, nei pressi del Ponte Romani.

I lavori

Si tratta di interventi eseguiti da parte del Consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, presieduto da Beniamino Curcio. Ed i risultati degli interventi messi in atto sono visibili con il letto del fiume molto più ampio, perché sgomberato dalla sabbia in eccesso e anche molto più pulito dai diversi isolotti che si erano formati.

Le dichiarazioni di Corrado Matera, consigliere regionale

Sono circa 400 i camion utilizzati per trasportare la sabbia prelevata dal letto del fiume Tanagro in una cava individuata con l’intento di creare meno disagi ai cittadini. Si tratta di lavori strutturali importanti, anche in vista della stazione invernale, che migliorano la funzionalità idraulica e mitigano i flussi di piena e di riflesso. I lavori ammontano a circa 100 mila euro e come ha sottolineato il consigliere regionale Corrado Matera, “sono fondamentale per scongiurare il rischio inondazioni. Quest’attività, insieme alle altre è fondamentale per rendere il fiume Tanagro una risorsa e non più una criticità”.