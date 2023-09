Capaccio, tenta furto in un’auto e minaccia proprietario col bastone: arrestato

La sera del 28 settembre, Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo hanno arrestato, nella flagranza, Bet El Chagor, 59enne Pakistano, per li reato di rapina impropria in quanto, il predetto è stato individuato nel mentre si introduceva all’interno di auto in sosta con il motore acceso con l’intento di appropriarsene mentre il proprietario si era temporaneamente allontanato.

Non riuscendovi nell’intento ha cercato di guadagnare la fuga minacciando il predetto proprietario del veicolo con un bastone.