Forza Italia ricorda le vittime delle Foibe e propone l’intitolazione di una strada a Norma Crosetto

Forza Italia ricorderà il massacro delle Foibe. Pietro Costabile, Davide Villani ed Alfonso Pepe rispettivamente Coordinatori Provinciali di Forza Italia Giovani, Lega Giovani e Gioventù Nazionale hanno annunciato diverse iniziative in programma nei prossimi mesi a Salerno e nell’intero territorio provinciale.

Il ricordo delle vittime delle Foibe

Una di queste sarà la commemorazione di quanti persero la vita durante l’esodo giuliano-dalmata. “Gli eventi che distrussero la vita di moltissimi italiani sono un insegnamento puntuale che ci lascia la storia rispetto alle efferatezze che il comunismo ha perpetrato nei confronti dell’umanità. Ricordiamo per imparare ed insegnare a chi verrà dopo di noi quale male rappresentino tutti i totalitarismi.”

Il programma

L’appuntamento è il prossimo 10 febbraio in Piazza Vittorio Veneto, dinanzi alla Stazione Ferroviaria di Salerno, alle ore 18,30.

Ma non è l’unica iniziativa messa in campo. “I ragazzi dei tre coordinamenti mi hanno sollecitato nel riprendere una vecchia battaglia, quella di intitolare una strada alla giovane Norma Cossetto, violentata e uccisa durante i tristi giorni delle Foibe.” Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Comune di Salerno, Roberto Celano. “Con i consiglieri di opposizione Dante Santoro, Mimmo Ventura, Michele Sarno e Antonio Cammarota porteremo avanti questa richiesta, per la quale protocolleremo in data 10 Febbraio una lettera ufficiale”, conclude.