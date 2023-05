Festeggiamenti in onore di Santa Sofia ad Albanella arriva la band ““Beat 90s”

Continua il successo delle band anni ‘90 e mentre nei comuni di tutta la provincia di Salerno, e non solo, non si arresta il fenomeno “Nostalgia ‘90” aumenta anche il numero dei concerti delle altre band, che si esibiscono in questo genere musicale.

I festeggiamenti in onore di Santa Sofia

Musica anni ‘90, dunque, anche per i festeggiamenti di Santa Sofia, patrona di Albanella, che si terranno nel comune il 15 maggio. Per la serata è stato organizzato, infatti, il concerto della band “Beat 90s” che si avvale di un format dedicato alla musica dance e pop degli anni ‘90 e suonato interamente live.

Lo spettacolo, promosso dall’associazione “Demetra e Kore” si terrà nella Piazzetta Santa Sofia

Ad Albanella gli eventi per la festa patronale hanno già preso il via l’11 maggio con i tradizionali giochi di Santa Sofia messi a punto dal Forum dei Giovani.

I giochi si protrarranno fino al 14 maggio, data della premiazione dei vincitori. Il 15 maggio, giorno di Santa Sofia, oltre alla festa civile, si terrà anche la processione, a partire dalle 18:30, per tutte le vie del paese. Le celebrazioni religiose in onore di Santa Sofia ad Albanella sono già iniziate e si protrarranno fino al 16 maggio quando sarà celebrato il quattordicesimo anniversario del santuario di Santa Sofia.