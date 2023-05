A Rutino si fa festa con “Nostalgia 90”, lo spettacolo musicale che ha fatto innamorare il Cilento

In occasione dei festeggiamenti per San Michele Arcangelo, a Rutino, domenica 14 maggio si danza in compagnia di “Nostalgia 90”. Si parte alle ore 22 con ingresso totalmente gratuito e tanto divertimento assicurato.

“Nostalgia 90” a Rutino

Il programma ricreativo dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, oltre a quello solenne-religioso, ha in evidenza uno spettacolo di musica e colori senza precedenti: “Nostalgia 90”. Lo show, che ha conquistato tutto il Cilento con un fitto calendario di date, tutte sold-out, è dedicato alle canzoni che hanno segnato un’era, facendo crescere generazioni di ragazzi.

Non solo musica, ma anche allestimenti speciali, animazione a tema, scenografie con effetti speciali e tanti gadgets da ricevere.

Dopo l’incredibile successo ottenuto nelle piazze di Santa Maria di Castellabate, Agropoli, Casal Velino e Altavilla Silentina, Camerota, anche Rutino è pronta a vivere una notte indimenticabile.

Festa di San Michele Arcangelo

Nel borgo cilentano, domenica 14 maggio, oltre al divertimento in piazza, ci sarà soprattutto il ritorno dei festeggiamenti per San Michele Arcangelo.

A partire dalle 6:30 del mattino, in occasione della solennità del Santo, sarà esposto il tesoro di San Michele. Al termine della processione, prevista per le ore 10:30, da non perdere è la Sacra rappresentazione del volo dell’Angelo. Una tradizione affascinante e ricca di suggestione.