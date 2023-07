Ennesimo incidente a San Marco di Castellabate: due i feriti

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in località Torretta, nel comune di Castellabate. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, un’auto e una moto con a bordo una coppia. Sono stato proprio i due centauri ad avere la peggio. Finiti rovinosamente a terra, infatti, hanno riportato varie escoriazioni. Illeso l’autista dell’auto.

I soccorsi

Sul posto la sala operativa del 118 ha inviato un’ambulanza dell’associazione Tommy125. Ai carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

I precedenti

Quello avvenuto oggi in località Torretta è soltanto l’ultimo incidente stradale che si verifica in zona. Più volte, infatti, si sono registrati sinistri con esiti anche peggiori tanto da indurre i residenti e i commercianti dell’aria a chiedere maggiori controlli e interventi per garantire sicurezza