Castellabate, giornata impegnativa per i volontari dell’Associazione Tommy125

Giornata impegnativa per i volontari dell’associazione Tommy125 che si occupano del primo soccorso sul territorio del comune di Castellabate.

Sono stati quattro gli interventi portati a termine con successo. Sul litorale di Ogliastro Marina è stata richiesta assistenza per una ragazzina di 16 anni che accusava una congestione.

Due interventi in spiaggia

L’intervento del personale dell’associazione ha permesso di stabilizzarla sul posto per poi affidarla alle cure dei sanitari.

Sempre in spiaggia è stato necessario prestare aiuto ad un bambino incappato in una tracina.

Gli altri interventi

In serata, invece, un uomo è stato colpito alla testa dalla porta di un garage. Il malcapitato ha riportato una profonda ferita. Necessari quattro punti di sutura; anche per lui si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

L’associazione Tommy125 ha prestato assistenza anche durante le gare di nuoto in acque libere, svoltesi durante il weekend a Santa Maria di Castellabate. Nel corso della giornata di oggi un ragazzino è andato incontro ad una crisi di panico è stato prontamente soccorso.

Le attività dell’associazione

I volontari di Tommy125 si rivelano sempre più una risorsa preziosa per il primo soccorso, soprattutto durante la stagione estiva quando le presenze aumentano notevolmente.