Ecco la ricetta della gustosissima giardiniera cilentana

L’arte culinaria è un meraviglioso percorso di esplorazione che ci permette di viaggiare attraverso sapori, profumi e tradizioni di tutto il mondo. Tra le ricette più veloci e gustose che possiamo preparare in cucina, la giardiniera cilentana occupa un posto di rilievo. Questo contorno saporito è un vero e proprio inno alla freschezza e alla versatilità degli ingredienti vegetali. Con un mix di verdure colorate, saporite e croccanti, la giardiniera è una delizia per il palato che si può gustare da sola, come antipasto o come accompagnamento perfetto per una vasta gamma di piatti.

Ingredienti

4 kg di melenzane affettate e sbucciate;

2 kg di peperoni fatti a pezzi;

3 Kg di funghi;

1/2 kg di fagiolini;

circa 1/2 kg di pomodori acerbetti

Procedimento

Lasciare riposare il tutto 48 ore in acqua di mare, aggiungendo un pugno di sale; girare ogni tanto. Spremere bene e far dare un bollore in acqua e aceto. Premere e far colare su un panno doppio. Mettere in barattolo di vetro a bocca larga con aglio, origano, peperoncino forte, menta fresca. Lasciare gocciolare, con barattolo capovolto, in modo che una pietra di mare prema all’interno. Dopo qualche giorno coprire con olio di oliva (rifondendo per alcuni giorni, quando il livello dell’olio scende).