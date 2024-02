Eccellenza Femminile: la Dolphins Cilento fa suo il big match contro il Giugliano Women

Il big match di giornata va alle Dolphins Cilento che si impongono per 2 a 1 sul campo del Giugliano Women. Nella prima frazione vantaggio delle ragazze di mister Emiliano Tarabusi con Eleonora Lapperier, dopo appena cinquanta secondi. Nonostante altre occasioni il raddoppio non arriva. Nella ripresa prima il pari di Rinaldi, con le Dolphins che subiscono gol dopo dieci giornate, poi lo scavetto decisivo di Sara Magnago.

Il match

Le rossoblù con questa preziosa vittoria salgono in vetta a quota 45 punti. Dopo due settimane di stop torna a vincere anche l’Academy Abatese a Caserta con un netto 7 a 1. Anche la Grumese resta in scia del gruppo di testa superando, in casa, il Montemiletto per 12 a 2. In giornata di grazia Bergamasco che firma una tripletta. Rafforza la sua quinta posizione il Pegaso. La squadra di Pontecagnano Faiano rifila un 10 a 0 al Virtus Volla. Successo importante anche per il Sant’Antonio Abate che batte per 4 a 1 la Nocerina Women. La Futura Ischia invece trascinata da Buono, poker per lei, sbanca il campo dell’Agorà per 8 a 0. Infine vittoria a tavolino per il Sant’Anastasia con il Mugnano Women.

Risultati

Sant’Antonio Abate – FC Nocerina Women 4-1 Caserta Femminile – Academy Abatese 1-7 Mugnano Women – Sant’Anastasia 0-3 Agorà Academy – Futura Ischia 0-8 Grumese Calcio – LMM Montemiletto 12-2 Giugliano Women – Dolphins Cilento 1-2 ASAD Pegaso – Virtus Volla 10-0

Classifica

Dolphins Cilento 45 Giugliano Women 42 Academy Abatese 39 Grumese Calcio 39 ASAD Pegaso 39 Sant’Antonio Abate 28 Caserta Femminile 24 Sant’Anastasia 24 FC Nocerina Women 18 Agorà Academy 17 LMM Montemiletto 12 Futura Ischia 10 Virtus Volla 3 Mugnano Women 0