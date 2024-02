Eccellenza Femminile: Le Dolphins Cilento fanno 13 contro il Sant’Antonio Abate

Al “G.Torre” di Agropoli ancora una scorpacciata per le Dolphins Cilento. Le rossoblù questa volta superano per 13 a 0 il Sant’Antonio Abate.

Pokerissimo per Sara Magnago, doppiette per capitan Michela Romeo e Eleonora Lapperier a cui si aggiungono Nellini, Dehima, Valente e un autogol. Nel prossimo turno il big match sul campo del Giugliano Women, che nella terza giornata del girone di ritorno si impone per 8 a 0 in trasferta contro il Sant’Anastasia.

Le due compagini quindi arrivano allo scontro diretto a pari punti.

Ampio successo esterno anche per l’ASAD Pegaso, che supera per 12 a 1 il Futura Ischia.

Secondo successo consecutivo per il Caserta Femminile, sul campo del Virtus Volla termina 3 a 1.

Soltanto un pari invece nella gara tra FC Nocerina Women e Agorà Academy.

Il Montemiletto con un netto 5 a 0 strapazza tra le mura amiche il Mugnano Women.

Turno di riposo per Grumese Calcio e Academy Abatese.

Risultati

Dolphins Cilento – Sant’Antonio Abate 13-0

Virtus Volla – Caserta Femminile 1-3

Futura Ischia – ASAD Pegaso 1-12

FC Nocerina Women – Agorà Academy 1-1

LMM Montemiletto – Mugnano Women 5-0

Sant’Anastasia – Giugliano Women 0-8

Classifica

Dolphins Cilento 42

Giugliano Women 42

Academy Abatese 36

Grumese Calcio 36

ASAD Pegaso 36

Sant’Antonio Abate 25

Caserta Femminile 24

Sant’Anastasia 21

FC Nocerina Women 18

Agorà Academy 17

LMM Montemiletto 12

Futura Ischia 7

Virtus Volla 3

Mugnano Women 0