Eboli, strade interpoderali impraticabili: i residenti di località Prato chiedono la messa in sicurezza | VIDEO

I residenti della popolosa frazione Prato, la zona a ridosso dell’area degli insediamenti produttivi chiedono l’intervento degli organi preposti per procedere con la bitumazione e la messa in sicurezza di diverse stradine poderali che conducono alle abitazioni.

L’ultima protesta in ordine di tempo è proprio quella relativa alle cattive condizioni del manto stradale che in quasi tutte le traverse della zona ormai tiene banco.

Asfalto inesistente e voragini a centro strada rendono le stradine interpoderali vere e proprie mulattiere e se per evitare il pericolo a centro strada ci si sposa al lato della carreggiata l’erba alta ostruisce la visibilità.

In quarta traversa Prato, via Festola, ma anche in quinta traversa e lungo l’arteria che conduce a Santa Chiarella tra buche, e voragini la situazione è preoccupante.

Non va meglio in altre zone periferiche.