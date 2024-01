Candidati al fondo di progettazione tre interventi. Riguardano il consolidamento e messa in sicurezza per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in località San Francesco/Trentova; la messa in sicurezza del territorio relativa a rischio idrogeologico per crolli e ribaltamenti del costone roccioso della rupe del centro storico; la messa in sicurezza e regimentazione del deflusso idrico superficiale del reticolo idrografico connesso alla fiumara Cupa e ai suoi affluenti.