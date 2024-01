Agropoli, criticità sul territorio: candidati 3 progetti di messa in sicurezza: ecco gli interventi in programma

La giunta municipale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi nei giorni scorsi ha fornito indirizzo agli uffici di provvedere alla candidatura di tre distinti interventi che rappresentano importanti criticità presenti sul territorio di Agropoli.

Ecco gli interventi in programma

interventi di consolidamento e messa in sicurezza del territorio per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in località San Francesco/Trentova; interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico per crolli e ribaltamenti del costone roccioso Rupe; interventi di messa in sicurezza e di regimentazione del deflusso idrico superficiale del reticolo idrografico connesso alla fiumara Cupa e ai suoi affluenti.

Sono stati candidati al fondo di progettazione di cui al Decreto dell’8 novembre 2023 emanato dal Direttore Centrale del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali che ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti.

Le dichiarazioni

«Abbiamo dato indirizzo al responsabile dell’ufficio Lavori pubblici – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – che ha provveduto a candidare tre interventi al fondo per la progettazione. Si tratta di importanti azioni di messa in sicurezza di problematiche che persistono da tempo sul nostro territorio. Qualora andassero a buon fine e si riuscisse ad ottenere i fondi si darà immediato seguito alla redazione dei relativi progetti e, una volta pronti, questi saranno a loro volta candidati a finanziamenti dedicati per risolvere una volta per tutte tali annose questioni».