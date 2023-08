Eboli: Scippi e borseggi. Sabato nero per la città. Denunciati sette episodi questa mattina

È di queste ore la notizia che sette singoli colpi criminosi sono stati messi a segno nei confronti di altrettante sette malcapitate persone. Tutte donne con l’età che oscilla dai 15 ai 75 anni. Borseggi e scippi in zona Paterno durante il tradizionale mercato dei panni del sabato, ma anche nelle centralissime viale Amendola e via Don Michele Paesano.

Le segnalazioni

La banda di delinquenti in qualche occasione ha atteso che le donne entrassero o uscissero dalle proprie autovetture, in qualche caso hanno sottratto la borsa di spalle e allontanandosi velocemente facendo perdere le proprie tracce.

In fila presso la Compagnia dei Carabinieri di via Carlo Alberto Dalla Chiesa di Eboli diverse persone per sporgere denuncia.

Indagini in corso

I caschi bianchi del capitano Mario Dura in giro di perlustrazione hanno rinvenuto diversi documenti e borsette senza, ovviamente, denaro all’interno.

Torna prepotente l’allarme sicurezza in città. Gli ebolitani non ci stanno e accusano la cattiva gestione del comparto sicurezza da parte degli enti comunali preposti. Furti, scippi e rapine si sommano agli episodi delinquenziali che negli ultimi mesi tengono banco a Eboli insieme ad accoltellamenti e guerra tra bande per contendersi il mercato e le piazze di spaccio.