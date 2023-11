Eboli, perseguita ex compagna: scatta divieto di avvicinamento

Il 28 novembre arrestata in flagranza Immacolata Vendrame. La donna è accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stata individuata a cedere droga a terze persone nonché in possesso di 13,27 grammi di hashish suddivisa in dosi. Di qui l’arresto in flagranza.

Atti persecutori: divieto di avvicinamento

Precedentemente i militari della stazione di Santa Cecilia hanno eseguito l’applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un 49enne. È accusato di atti persecutori verso l’ex compagna per le continue minacce subite.