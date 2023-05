È il giorno del Giro d’Italia. Oggi la tappa Atripalda – Salerno

Il Giro d’Italia torna in provincia di Salerno. È prevista per oggi, infatti, la tappa Atripalda – Salerno che si snoderà lungo un percorso di 171 chilometri. Si parte alle 12.40. Gli atleti subito saranno chiamati ad affrontare il Passo Serra (3,8 km al 7,6% di pendenza media). Superata la prima insidia di giornata, si continuerà con un lungo tratto ricco di saliscendi fino ad arrivare al km 108, dove inizierà l’ascesa verso Oliveto Cetra (2,9 km al 7,9%). Dopo quest’ultima salita comincerà un’altra piccola ascesa di 3,4 km al 3,5%, poi una discesa porterà i corridori nella pianura che proseguirà fino al traguardo di Salerno.

I comuni attraversati dal Giro d’Italia

Tra i comuni della provincia attraversati dal giro anche Oliveto Citra, Campagna, Battipaglia e Pontecagnano. Non ci sarà soltanto la corsa ma anche la Carovana Rosa che distribuirà gadget durante il tragitto e garantirà momenti di spettacolo e divertimento.

Per garantire la massima partecipazione le scuole resteranno chiuse. Specifiche regole per viabilità e sosta a Salerno, dove limitazioni sono stata previste anche per la vendita di bevande da asporto. Chiuso anche lo svincolo autostradale di Battipaglia.

Dove vedere il Giro d’Italia

Per i comuni attraversati dalla tappa sarà l’occasione anche per promuovere il territorio. Il Giro d’Italia sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 11.55 alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00; Eurosport 1 HD dalle 12:30. Diretta streaming su Rai Play dalle ore 11:55; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12:30