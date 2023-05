Arriva il Giro d’Italia: limiti anche alla vendita di bevande da asporto a Salerno

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha emesso un provvedimento per vietare la vendita, l’abbandono e il consumo di bevande alcoliche e super alcoliche con bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro o lattine in alluminio il 10 maggio. La restrizione sarà in vigore dalle ore 10 alle ore 19 in occasione del passaggio del 106° Giro d’Italia nella città campana, in particolare nella tappa “Atripalda-Salerno”, che si concluderà con il traguardo in Piazza della Concordia.

Il provvedimento del sindaco

Il provvedimento è stato emesso a causa dell’importante afflusso di pubblico che si prevede per assistere alla carovana ciclistica lungo le strade cittadine. Con la presenza di esercizi pubblici e attività commerciali lungo le arterie stradali interessate dal circuito di gara e nelle zone adiacenti all’area individuata come traguardo di tappa e ubicazione del Villaggio Giroland, il sindaco ha valutato la possibilità di un grave turbamento della quiete urbana e di un reale pericolo per la pubblica e privata incolumità.

L’obiettivo del provvedimento è quello di garantire lo svolgimento in sicurezza della gara, adottando tutte le misure necessarie per la tutela della cittadinanza, la salvaguardia della sicurezza urbana, l’incolumità pubblica e privata, nonché il decoro urbano. In questo modo si intende contrastare efficacemente eventuali episodi di violenza.

Le zone interessate

Sono interessate dal divieto le arterie: Via Antonio Pastore, Via Roberto Wenner, Via Salvator Allende, Via Gen. Clark, Via Leucosia, Via Lungomare Colombo, Via Lungomare Marconi, Via Lungomare Tafuri, Piazza della Concordia, Via Lungomare Trieste (compresi i Viali) tratto Piazza della Concordia-Via A. Cilento e nell’area ricompresa tra la Traversa Clemente Mauro, Corso G. Garibaldi (tratto Via C. Mauro-Via Mario Marino), Via Mario Marino, Molo Masuccio Salernitano, per gli esercizi pubblici, commerciali, attività artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio compresi i distributori automatici e in forma ambulante. Consumazione vietata su pertinenze esterne, su suolo pubblico o privato ma aperto al pubblico o comunque confluente su suolo pubblico, di bevande alcoliche e super alcoliche, fatta eccezione dell’ordinario servizio ai tavoli in via Antonio Pastore, Via Roberto Wenner, Via Salvator Allende, Via Gen. Clark, Via Leucosia, Via Lungomare Colombo, Via Lungomare Marconi, Via Lungomare Tafuri, Piazza della Concordia, Via Lungomare Trieste (compresi i Viali) tratto Piazza della Concordia-Via A. Cilento e nell’area ricompresa tra la Traversa Clemente Mauro, Corso G. Garibaldi (tratto Via C. Mauro-Via Mario Marino), Via Mario Marino, Molo Masuccio Salernitano. Ancora è vietato abbandonare in modo incontrollato rifiuti., lungo le arterie Via Antonio Pastore, Via Roberto Wenner, Via Salvator Allende, Via Gen. Clark, Via Leucosia, Via Lungomare Colombo, Via Lungomare Marconi, Via Lungomare Tafuri, Piazza della Concordia, Via Lungomare Trieste (compresi i Viali) tratto Piazza della Concordia-Via A. Cilento e nell’area ricompresa tra la Traversa Clemente Mauro, Corso G. Garibaldi (tratto Via C. Mauro-Via Mario Marino), Via Mario Marino, Molo Masuccio Salernitano.