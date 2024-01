“Diffondere la legalità”, a Caselle in Pittari un incontro con il Magistrato Catello Maresca

Lunedì 15 gennaio 2024 alle ore 18:30 presso l’Aula Consiliare di Caselle in Pittari, si terrà un incontro con l’autorevole Magistrato dott. Catello Maresca, che anche attraverso il suo libro “Lo Stato Vince Sempre”, permetterà di capire, in particolare ai giovani, che cos’è la mafia, ma soprattutto, come si combatte e chi sono i coraggiosi che, con impegno e dedizione, si sono dedicati nel corso degli anni a contrastare questo terribile nemico, giungendo perfino, a volte, a sacrificare la propria vita. Il dibatto/confronto, si inserisce in un ciclo di incontri-seminari “Diffondere la Legalità – Storie, Testimonianze e Resistenza”, promosso dall’Associazione Culturale MAG in Pittari, nella figura del presidente Michele Speranza e con la collaborazione del Forum dei Giovani e il Comune di Caselle in Pittari.

Gli interventi

Tra i relatori interverranno: il Sindaco di Caselle in Pittari Giampiero Nuzzo, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro l’Avv. Vincenzo Bonafine, l’Avv. Raffaele Vitolo, il Comandante dei Carabinieri della Compagnia di Sapri Capitano Francesco Fedocci, il Dirigente Scolastico Prof. Corrado Limongi e i saluti del Coordinatore del Forum dei Giovani Filippo Rivello.

L’obiettivo

L’evento mira alla condivisione della conoscenza attraverso il confronto e il dibattito con personalità di insigne e autorevole esperienza, maturata con il lavoro prestato a servizio dello Stato, per il rispetto delle norme, per la lotta alla criminalità e per la tutela dei diritti di libertà e giustizia.

Catello Maresca: la carriera in politica

Catello Maresca è un magistrato e uomo politico italiano (Napoli, 1972). Entrato in magistratura nel 1999, si è occupato di reati finanziari e di criminalità economica. Dal 2007 al 2018 è stato sostituto procuratore presso la Direzione distrettuale antimafia, dirigendo le operazioni che hanno portato all’arresto del latitante Michele Zagaria e occupandosi delle principali inchieste contro la mafia casalese. Sotto scorta dal 2008 perché minacciato di morte per le sue indagini investigative da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, è stato poi sostituto procuratore presso la Procura Generale di Napoli, in aspettativa dal 2021.

Dal 2018 è docente di Diritto e Legislazione antimafia presso l’Università Vanvitelli di Napoli. Nel 2021 si è candidato sindaco di Napoli appoggiato dal centrodestra; elezioni comunali vinte dal candidato di centrosinistra G. Manfredi. Tra le pubblicazioni: Male capitale. La misera ricchezza del clan dei Casalesi (2016) e NCO, le radici del male (2021).