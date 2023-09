Altavilla Silentina: un incontro per parlare di legalità

Parlare di legalità per sottolinearne il valore e spiegarne l’importanza soprattutto ai più giovani, questo lo scopo dell’incontro pubblico di sensibilizzazione organizzato ad Altavilla Silentina e denominato “Sogni da costruire insieme – vogliamo qualcosa di diverso dalle droghe”.

L’iniziativa

Il dibattito, aperto a tutti, si terrà il prossimo sei ottobre, alle ore 19:00, presso l’Auditorium Comunale “A. Casagrande”.

A condurre l’evento sarà il giornalista Antonio Amorosi, interverranno il sindaco Francesco Cembalo, il parroco di Altavilla Silentina, padre Arley Tobar, la dirigente psichiatra dell’Asl di Salerno, Maria Volturale, il capitano della compagnia dei Carabinieri di Eboli, Greta Gentili e i componenti del Forum dei Giovani.

“Vogliamo unire le forze perché i ragazzi possano continuare a sognare e a costruire il futuro, lontano da elementi distorsivi, primo fra tutti le droghe, di qualsiasi tipo esse siano. Vi aspettiamo per costruire insieme quella società, quella comunità che sa scegliere, che impara a scegliere la via più giusta per se stessi e per i propri figli” hanno fatto sapere dalla casa comunale invitando tutti a partecipare.

Durante l’incontro i partecipanti potranno intervenire condividendo le loro esperienze, il loro punto di vista o rivolgendo le loro domande agli esperti presenti.