Francesco Cembalo nuovo sindaco di Altavilla Silentina

Francesco Cembalo, con la lista “Tutti per Altavilla” è il nuovo sindaco di Altavilla Silentina.

Cembalo ce l’ha fatta sulla lista di Enzo Giardullo che all’inizio dello scrutinio era in vantaggio. A fare la differenza, la contrada di Cerrelli.

“Ha vinto la continuità, la gente ha premiato il nostro lavoro– questo il commento a caldo del neo sindaco Francesco Cembalo – continueremo a lavorare come sempre a servizio della comunità. E’ cambiato solo il ruolo ma non la volontà di impegnarci per il bene di Altavilla “.