Caselle in Pittari: intitolazioni e nuove denominazioni per celebrare figure illustri e la legalità

L’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari ha avviato l’iter procedurale per l’intitolazione e la nuova denominazione di alcune strade, edifici e aree pubbliche.

Un impegno mantenuto

Come annunciato dal Sindaco Giampiero Nuzzo in occasione del Consiglio Comunale di fine febbraio, l’Amministrazione ha dato seguito all’impegno preso con la cittadinanza di intitolare la Palestra Comunale a Mario Fiscina, la Tribuna del Campo Sportivo a Bruno Salamone, l’area del parcheggio comunale in Via F. Loguercio a Piazza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e la strada che conduce all’istituto scolastico e alla palestra comunale a Via della Legalità.

Manifestazioni istituzionali in programma

Al termine della fase procedurale, si terranno delle manifestazioni istituzionali per celebrare ufficialmente le intitolazioni e le nuove denominazioni.

“Con queste intitolazioni e nuove denominazioni intendiamo onorare la memoria di figure illustri che hanno dato lustro alla nostra comunità e riaffermare il valore della legalità” ha dichiarato il Sindaco Nuzzo. “La partecipazione della cittadinanza alle future manifestazioni sarà un momento importante per condividere i valori che ispirano le nostre scelte.”