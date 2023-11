Campo della geologia: a Caselle in Pittari un corso di formazione con gli studenti della Federico II di Napoli

Dal 23 al 26 novembre, a Caselle in Pittari sarà protagonista la formazione nel Campo della Geologia. Continuano, infatti, le iniziative formative promosse nel nostro Comune. Dopo un intero mese dedicato all’Archeologia, grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Fisciano, la Summer Camp Speleo young 2023, organizzata dall’Associazione Tetide aps, è il momento della formazione in campo geologico. Questo week end, l’amministrazione comunale di Caselle in Pittari ospiterà 14 studenti del Corso di Cartografia Digitale e Sistemi Informativi Territoriali della Laurea Triennale in Scienze per la Natura e l’Ambiente, curriculum in Guide Ambientali Escursionistiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, guidati dal prof. Ettore Valente.

Le finalità

Le particolarità carsiche, la presenza di un territorio fatto di calcari a cui si contrappone la presenza di un mondo terrigeno, sono base affinché questa area del Cilento costituisca a pieno titolo una palestra naturale per la formazione e la crescita dei geologi di domani.

Un modo per valorizzare il territorio

Grande soddisfazione viene espressa dall’Amministrazione Comunale che da tempo si sta prodigando nel creare un Centro di Alta formazione su tematiche che possano sempre di più valorizzare il territorio e le risorse storico/naturali che lo caratterizzano.