Nel 2024 Caselle in Pittari diventa la “casa” degli speleologi con Syphonia2024

L’Associazione Tetide in collaborazione e con sostegno dell’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari, organizzerà dal 31 ottobre al 3 novembre 2024, l’atteso evento di “SYPHONIA2024”. Syphonia2024 rappresenta un’importante occasione di incontro per gli appassionati di speleologia provenienti da tutto il mondo.

Il raduno di speleologia

Il raduno internazionale di speleologia, si propone di promuovere lo scambio di conoscenze e esperienze nel campo della ricerca e dell’esplorazione delle grotte.

Il sito web dedicato all’evento è già stato messo a disposizione dei partecipanti e degli interessati.

Presto sarà possibile trovare tutte le informazioni aggiornate sul programma, le modalità di iscrizione e gli alloggi disponibili nella zona.

Syphonia2024 si propone di offrire un contesto stimolante e inclusivo, in cui i partecipanti potranno condividere le proprie scoperte, approfondire le tematiche legate alla speleologia e creare nuove connessioni con esperti del settore provenienti da diverse realtà internazionali.

L’annuncio dell’iniziativa di Syphonia2024, ha già suscitato grande interesse e aspettative nella comunità speleologica.

Soddisfazione dell’amministrazione comunale

«Enorme soddisfazione per l’Amministrazione Comunale e della Comunità poter ospitare una manifestazione di così alto spessore e di grande richiamo internazionale. Sarà un’edizione con un ricco programma di conferenze, workshop, escursioni e attività pratiche che soddisferanno le diverse esigenze dei partecipanti. Uno straordinario evento di spicco nel panorama internazionale della speleologia, che offrirà ulteriori opportunità di approfondire le conoscenze nel settore e di creare nuove sinergie tra esperti provenienti da diverse realtà». Così commentano da palazzo di città.