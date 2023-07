“Cuntarìa”, il festival delle storie e dell’allegria a Stella Cilento sta cercando te. Ecco come partecipare

Cuntaria, il festival dell’Immaginario rurale del Cilento, sta per fare il suo grande ritorno a Stella Cilento dal 3 al 6 agosto, invitando ancora una volta tutti a entrare nel suo affascinante regno! Questo evento straordinario, ormai giunto alla sua sesta edizione, si propone di esaltare le tradizioni, le storie e l’allegria della vita rurale, coinvolgendo un vasto pubblico di appassionati.

Sei uno di quegli individui che ama raccontare storie coinvolgenti e divertenti? Sei un narratore popolare, un attore di teatro di narrazione, una maschera, un cantastorie, un poeta, un musicista popolare o un cantautore, un performer, un artista o un artigiano? Allora questo è il momento perfetto per mettere in mostra il tuo talento!

Invia la tua candidatura entro il 23 luglio

Hai l’opportunità di proporre la tua esibizione per il festival entro il 23 luglio. Puoi farlo in diversi modi: scrivendo un messaggio alla nostra pagina Facebook, inviando un messaggio su WhatsApp al numero 3393378385 o inviando una e-mail a info@cuntaria.it. Non perdere questa straordinaria occasione di far parte di uno degli eventi culturali più significativi del Cilento!

La selezione delle esibizioni avverrà in base a criteri che valuteranno l’aderenza allo spirito dell’evento. Siamo alla ricerca di proposte che riescano a catturare l’essenza dell’Immaginario rurale del Cilento e a trasmetterla al pubblico in modo coinvolgente ed emozionante.

Le info utili

È importante sottolineare che è previsto un rimborso per tutti gli artisti selezionati, anche se la cifra esatta sarà stabilita in base al numero dei giorni di presenza e alla tipologia di performance proposta. Pertanto, ogni artista avrà l’opportunità di essere riconosciuto per il proprio impegno e la propria partecipazione al festival.

Quindi, preparatevi a immergervi in un mondo incantato di storie, tradizioni e divertimento! Il festival Cuntaria vi aspetta a braccia aperte, desideroso di abbracciare l’Immaginario rurale del Cilento e di farvi vivere un’esperienza indimenticabile. Non mancate l’occasione di far parte di questa straordinaria celebrazione dell’arte e della cultura!

Trasìti!