Controne punta sul Turismo delle Radici. Nominato comitato per coordinare le attività

Il Comune di Controne, guidato dal sindaco Ettore Poti, nei mesi scorsi ha aderito al progetto “Turismo delle Radici”, mirato anche a potenziare i servizi locali al fine di agevolare a permanenza dei cosiddetti “viaggiatori delle radici” ossia quelle persone che, nate all’estero o in altre comuni a causa dei processi migratori che nel corso dei secoli hanno interessato i paesi italiani, intendono visitare i luoghi che hanno dato i natali ai loro avi e in cui affondano le loro radici.

L’importanza dell’iniziativa

Si tratta di un modo per consentire una riscoperta a tutto tondo dei luoghi di provenienza, consentendo ai visitatori di riappropriarsi della cultura delle loro origini anche attraverso tradizioni, testimonianze, artigianato e gastronomia.

La giunta comunale di Controne ha manifestato, tramite un’apposita delibera, la volontà di nominare un comitato, già individuato, volto a indirizzare

e fornire il necessario supporto per la realizzazione degli eventi da portare a compimento per la realizzazione del progetto in programma.

I componenti del comitato

Faranno parte del comitato la consigliera con delega al Turismo, Regina Ferrante; il consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Francesco Verlotta e la responsabile dell’Area Amministrativa, Nicoletta Poto.

Il gruppo provvederà, dunque, ad organizzare e a coordinare tutte le attività relative ai servizi locali per i viaggiatori delle radici e a mettere in campo un efficace campagna di comunicazione sul tema.