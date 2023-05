Concessioni demaniali e maltempo a Pisciotta: «Se ne parli in consiglio comunale»

Il Gruppo consiliare Una Mano per Pisciotta ha protocollato una richiesta per integrare l’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, fissato per l’8 maggio. Ciò al fine di discutere alcuni argomenti considerati di particolare urgenza.

La questione concessioni demaniali

Il primo è relativo a “concessioni demaniali marittime temporanee – proroga- Adempimenti”:

Un tema importante da trattare alla vigilia della stagione estiva considerato che, fanno sapere dalla minoranza, «a tutt’oggi i concessionari risultano sprovvisti del titolo autorizzativo abilitante all’esercizio dell’attività balneare; il protrarsi dei tempi comporterebbe seri danni all’organizzazione economica dei concessionari».

Il problema maltempo

Non solo: i consiglieri Aniello Marsicano, Fedele Tambasco e Antonio Fedullo chiedono di poter discutere anche della situazione maltempo che ha provocato non pochi danni sul territorio. Soprattutto la viabilità è risultata compromessa; problemi atavici con le piogge torrenziali sono stati acuiti.

Di qui la richiesta di aggiungere all’ordine del giorno l’argomento «Chiarimenti e determinazioni eventi atmosferici e dissesto idrogeologico. Provvedimenti»