Cede ringhiera durante serata in discoteca: paura ad Agropoli

Momenti di paura nel sabato notte agropolese. In un noto locale della movida cilentana, una ringhiera che separava un balconcino dalla pista da ballo dell’area privé ha ceduto improvvisamente. Alcuni ragazzi che si erano appoggiati alla balaustra sono finiti a terra. Si sono vissuti attimi di paura, proprio nel cuore del divertimento. Per fortuna il dislivello era minimo, circa un metro, ciò ha evitato conseguenze peggiori. La caduta improvvisa, però, non ha impedito che qualcuno riportasse contusioni e ferite lievi. In otto hanno richiesto le cure del punto di primo soccorso dell’ospedale di Agropoli per fortuna senza grandi conseguenze.

I soccorsi e lo stop alla serata

Dopo l’incidente i presenti e gli organizzatori sono stati i primi a prestare aiuto ai giovani presenti, fornendo loro assistenza e sincerandosi delle condizioni dei coinvolti. Sul posto anche i sanitari del 118, ma per fortuna gran parte dei giovani ha potuto raggiungere con mezzi proprio il punto di primo soccorso agropolese per le cure necessarie. La serata è stata sospesa dopo l’incidente.

La testimonianza

«È avvenuto tutto rapidamente, alcuni amici erano appoggiati alla ringhiera che forse per il peso è crollata», dice un ragazzo. Sono stati attimi convulsi per fortuna senza gravi conseguenze. «Il personale ha offerto ghiaccio e assistenza. Qualcuno ha preferito raggiungere il pronto soccorso per escludere fratture o conseguenze peggiori», ha concluso.