C’è il Giro d’Italia: chiuso lo svincolo di Battipaglia verso il Cilento

Il 10 maggio si svolgerà la quinta tappa del 106° Giro d’Italia, che quest’anno porterà i corridori in Campania. La tappa “Atripalda – Salerno” attraverserà un tratto dell’Autostrada del Mediterraneo, tra Atripalda e Salerno.

Preparativi e limitazioni per la sicurezza

In vista dell’evento, sono state organizzate numerose riunioni tra le autorità competenti, tra cui la Prefettura e la Questura di Salerno. Durante questi confronti, sono state concordate varie misure per garantire la sicurezza dei corridori e del pubblico.

In particolare, sono stati attivati presidi di personale Anas in alcuni punti strategici. Inoltre, sono previste alcune limitazioni per la circolazione dei veicoli, che saranno attive due ore e mezza prima del passaggio del veicolo che segnala l’inizio della gara e fino a 30 minuti dopo il passaggio del veicolo di fine gara.

Limitazioni alla circolazione nella quinta tappa

Nella quinta tappa, le limitazioni alla circolazione interesseranno la chiusura della bretella dello svincolo di Battipaglia, in direzione della strada statale 18 “Tirrena Inferiore” per il Cilento.

La chiusura sarà attiva dalle 14:00 alle 16:45, esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento della competizione, in piena sicurezza.

In conclusione, la quinta tappa del Giro d’Italia rappresenta un evento sportivo di grande importanza per la Campania. Grazie alle misure di sicurezza adottate dalle autorità competenti, il pubblico potrà godersi lo spettacolo in tutta tranquillità.