Castelnuovo Cilento, Miss Sagra della Parmigiana: a conquistare la corona è la 17enne Ida Venuti

La 34° edizione della ‘Sagra della Parmigiana’ organizzata dalla Pro Loco di Castelnuovo Cilento ha ospitato, come da tradizione, una tappa del tour 2023 della XX edizione del concorso di bellezza Miss Cilento, Vallo di Diano e Alburni organizzato dalla Lino’s Production; la kermesse itinerante, che promuove il territorio e la Dieta Mediterranea in tutte le sue sfaccettature vedrà il suo epilogo mercoledi 30 agosto al Parco Stella del Mattino di Vallo della Lucania dove le venti finaliste si contenderanno il titolo di più bella dell’area protetta . Sotto gli occhi di una attenta giuria, tutta al femminile, presieduta da Ludovica Lombardi (Miss Cilento 2022), che vedeva tra gli altri Mariangela Vulcano (Miss Eleganza 2022), la stilista Alessandra De Bellis, Alessia Chicchinelli (Miss La Rondine Maison 2022) e la violinista Helenma Caminiti e la conduzione sul palco di Lino Miraldi, le aspiranti Miss in passerella hanno dapprima sfilato in costume da bagno e poi in abito da sera.

Durante la serata è stata molto piacevole la sfilata delle bambine organizzata e condotta dalla brava Lara D’angiolillo (Miss Cilento nel Mondo 2022) che proprio un anno fa ha iniziato a sfilare conquistando il titolo di Miss Sagra della parmigiana 2022 . Scroscianti gli applausi per le performance al violino di Helena Caminiti e poi per quella della Miss Cilento 2022 Ludovica che ha cantato una cover di Mina.

La gara

Ha visto salire sul gradino più alto del podio e conquistare il pass per la finale, Ida Venuti 17 anni, di Velina frazione di Casal Velino, 170 di altezza, capelli castani, occhi marroni . La Miss eletta dalle idee molto chiare, è una studentessa in Scienze Umane, gli piace leggere e da grande vorrebbe fare l’avvocato penalista.

“Una bella serata cilentana, con tanta allegria – dichiara il Patron Lino Miraldi- voglio fare i miei complimenti al Presidente della Pro Loco Attilio Leoni ed a tutto lo Staff della Sagra della Parmigiana, una organizzazione impeccabile e pietanze gustosissime”.

Le prossime tappe del tour 2023 sono quelle di lunedì 21 agosto alla Terrazza Rainone in località Cenito di

San Marco di Castellabate e quella di mercoledi 23 agosto in piazza a San Mauro La Bruca .

Per iscrizioni contattare il numero 3297038620