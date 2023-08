Miss Sud, ad Agnone Cilento la penultima tappa del beauty contest del Mezzogiorno

In pantaloncini corti, poi in costume e in abito da sera. A piedi sclzi prima e su tacchi vertiginosi poi, le aspiranti reginette tra i 14 e i 30 anni sfilano in passerella per concorrere all’edizione 2023 di Miss Sud, XIV anno del beauty contest nazionale ideato da Gino Stabile, che in quel giro tra le località più belle del meridione si ripropone di scovare la sua ideale rappresentante. Sabato 5 agosto la penultima tappa alle 21.30 in Piazza Marina Nuova di Agnone Cilento.

Al timone del concorso nazionale sempre Sofia Bruscoli, modella e showgirl italiana; il momento passerella è affiancato da sketch comici affidati a Ottavio Buonomo, tra gli artisti più poliedrici del panorama culturale partenopeo, e momenti musicali con Davide De Marinis, l’autore di “Troppo bella” e della sigla “Amori della zia” per Domenica In nell’edizione 2018 e 2019.

La carriera di Sofia Bruscoli

Sofia Bruscoli, modella e showgirl italiana, sarà la conduttrice di tutte le tappe del concorso. Sofia, classe 1988, è già stata campionessa di pattinaggio artistico a rotelle e ha vinto importanti titoli come “The Look of the Year” e “Miss Europa del Sud”. Con la sua professionalità e il suo carisma, Sofia Bruscoli ha conquistato il pubblico televisivo italiano e internazionale.

La sua carriera nel mondo della moda l’ha portata a sfilare per rinomati stilisti come Jean Paul Gaultier e Rocco Barocco. Oltre alla sua esperienza di modella, Sofia ha preso parte a numerosi programmi televisivi, tra cui l’ultima conduzione di Pippo Baudo a “Domenica In”, “Ballando con le stelle” su Raiuno, la conduzione di “Stop&Go” sempre sulla tv di Stato e ha recitato nel film commedia “Matrimonio alle Bahamas” diretto da Claudio Risi.

Il contest

Una novità per la XIV edizione di Miss Sud sarà l’elezione di Miss Under 40, alla ricerca della “milf” più affascinante delle spiagge del Mezzogiorno. Parallelamente, torna anche per l’edizione 2023 il format online “Miss Sud chiama Nord”, che offre alle ragazze originarie del Sud Italia ma residenti nelle regioni del Nord l’opportunità di partecipare a Miss Sud.

Si tratta di una sfida social in cui i like dei follower saranno determinanti per la scelta delle finaliste. Le foto di ogni partecipante saranno pubblicate sulla pagina ufficiale dell’evento (https://www.facebook.com/profile.php?id=100046413469787), dove il pubblico potrà agire da giurato

Dopo Agnone Cilento il beauty contest si fermerà a Bivio di Palomonte (27 agosto) per l’ultima tappa prima di approdare a settembre (il 9 e 10) a Roccadaspide in occasione della finale.