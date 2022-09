Eletta Miss Sud: a Roccadaspide la finalissima

Sabrina Cantore, di Martina Franca, è Miss Sud 2022. Determinata ed empatica, con i suoi 180 centimetri di bellezza ha convinto la giuria senza indugi fin dalla sua prima uscita in passerella.

Domenica scorsa, a Roccadaspide, è stata eletta la reginetta del Sud Italia. «Credete sempre in voi stessi», le poche parole che la neo miss è riuscita a pronunciare mentre infilava la corona.

Ecco chi è la nuova Miss Sud

Fisico da indossatrice e capello biondo fluente (nonché già oltre 20mila follower tra Instagram e Tik Tok) Miss Sud 2022 ha vent’anni ed è una giovane studentessa del Politecnico di Milano. La moda è il suo hobby ma sogna un futuro da imprenditrice.

Gli altri riconoscimenti

L’importante concorso ha assegnato anche altri premi: per la sezione dedicata alle teenager (tra i 13 e i 17 anni) Miss Ragazza in Jeans, è Roberta Anton, 17 anni di Roccadaspide. Miss Sud in Tour, è Michelle Silvestri, 16 anni di Capaccio. La fascia di Miss Sud Cinema & Tv è andata invece a Francesca Chiara Merolla, 15 anni di Poggiomarino. Simona Caiati, 17 anni di Bari, è stata eletta Miss Sud Moda. Infine per la categoria Miss Sud chiama Nord, ha vinto Sarah Henderson, 20 anni di Torino.

L’evento

Grande festa domenica a Roccadaspide: Piazza XX settembre era gremita di gente. Giurata d’eccezione Sofia Bruscoli, ex concorrente di “Ballando con le stelle” ma anche conduttrice Rai. Emozionato, seppur a distanza, anche Giucas Casella (in collegamento video) al quale sarà consegnato il premio alla carriera “Talenti del Sud”.

Sorpreso dall’accoglienza e dal calore delle fan anche l’ospite d’onore, Roberto Farnesi. Tra gli ospiti di Miss Sud il cabarettista Lello Capano e il cantautore Michele Pecora.