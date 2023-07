Castellabate: ragazzi rovesciano rifiuti in strada. Le telecamere li inchiodano

Una bravata potrebbe costare caro a dei ragazzi in villeggiatura a Castellabate. Nella frazione di Ogliastro Marina, sono alcuni giorni che le strade vengono letteralmente ricoperte da rifiuti di ogni genere. Il motivo è legato all’inciviltà di alcuni giovani che, durante la notte, si divertono a raccogliere l’immondizia dai cassonetti e a ributtarla lungo le vie del paese.

Il caso

La vicenda, che dura da diversi giorni, non trovava spiegazione fino a quando le telecamere posizionate sul lungomare di Ogliastro Marina non hanno registrato proprio il momento esatto in cui un gruppo di ragazzi rovescia i rifiuti in strada. Ora sono in corso gli accertamenti del caso per risalire all’identità dei giovani protagonisti di questo cattivo gesto.

“Un gesto vile”

L’assessore all’ambiente del Comune di Castellabate, Nicoletta Guariglia, ha espresso tutto il proprio disappunto sulla vicenda, attaccando duramente i protagonisti di tale azione: “Quanto l’inciviltà è direttamente proporzionale all’ignoranza? nessuna legge potrà mai insegnare il rispetto per l’ambiente, per chi lavora per mantenere il decoro urbano e per tutti i cittadini di Castellabate e non ,che amano questa terra. Gli accertamenti in corso identificheranno presto gli autori che saranno puniti secondo la legge”.