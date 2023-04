Castellabate pensa al 1° maggio: l’Associazione Vivi San Marco presenta “Indie Power”

L’associazione Vivi San Marco sta per presentare uno dei concerti più attesi del 1° maggio: Indie Power . Questo party indie, considerato il numero uno in Italia, sbarca nel cuore del Cilento, precisamente a San Marco di Castellabate, per far ballare e divertire la piazza intera in una notte indimenticabile di musica e spensieratezza.

Il programma

Grazie all’appuntamento nel programma eventi organizzato dall’associazione giovanile “Vivi San Marco”, il Primo Maggio si prospetta come una festa unica sulle note di artisti di grande calibro della scena indie italiana e non solo. Sul palco si esibiranno nomi di spicco come Tananai, Calcutta, Bnkr44, Gazzelle, Bresh, Frah Quintale, Naska, thasup, Blanco, Ariete, Ernia, Coez, Rkomi, Pop X, Cosmo, Fulminacci, Psicologi, Pinguini Tattici Nucleari e molti altri. Indie Power è il primo evento nel suo genere totalmente dedicato alla nuova scena indie e alle sue molteplici contaminazioni, dall’urban al punk rock, dai graffiti pop alle sonorità più sperimentali.

Il commento

“Un abbraccio collettivo per un primo maggio all’insegna del divertimento – dichiara orgoglioso il presidente Antonino Spinelli – sono fiero dei risultati raggiunti dalla nostra associazione che si conferma punto di riferimento per l’intrattenimento della frazione San Marco con format innovativi che accontentano un pubblico eterogeneo”.

Il programma della serata è ricco di appuntamenti imperdibili. Si parte alle 20.30 con #Chill_indie, un mix esplosivo del meglio dell’indie underground, selezionato con cura per far ballare il pubblico fino a tarda notte. Alle 21.30 sarà la volta di @acasadiuke, un live che promette di far scatenare il pubblico con la loro energia travolgente.

Uno spettacolo unico che arriva nel cuore del Cilento

Ma il momento clou della serata arriverà alle 22.00 con l’inizio di Indie Power, il concerto principale che vedrà esibirsi sul palco gli artisti più attesi della scena indie italiana, pronti a regalare emozioni uniche e coinvolgere il pubblico in un’atmosfera di festa e spensieratezza.

L’entusiasmo è alle stelle per l’Indie Power, come è ormai conosciuto tra i giovani appassionati di musica, che si preparano a trascorrere un Primo Maggio indimenticabile all’insegna delle migliori sonorità indie.