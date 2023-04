Torna il V Palio “Vivi San Marco” a Castellabate: le contrade del territorio accendono la sfida

Torna, l’ormai, consueto appuntamento con il Palio “Vivi San Marco”, giunto alla sua quinta edizione. Tutte le contrade del territorio saranno impegnate in divertenti e appassionanti giochi della tradizione popolare. L’evento è in programma a San Marco di Castellabate domenica 23 aprile.

Palio “Vivi San Marco”

San Marco di Castellabate è pronta a vestirsi a festa con le bandiere e i vessilli delle rispettive contrade in gara per contendersi l’ambito scettro del V Palio “Vivi San Marco”. Le frazioni di Lago, Santa Maria, Castellabate, Alano, San Marco e Ogliastro-Licosa, ognuna con 15-20 partecipanti per squadra, si daranno battaglia in caratteristiche sfide, come la corsa con i sacchi o il tiro alla fune.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione “Marina Piccola”, promosso e patrocinato dalla Regione Campania, dal Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e dal Comune di Castellabate, è diventato, nel corso del tempo, un appuntamento imperdibile, affermandosi come una grande realtà locale e non solo.

Basti pensare infatti, che il Palio è presente nella rivista “Italo il senso del viaggio” disponibile su tutte le linee Italo d’Italia. Una grande vetrina nazionale per una manifestazione in costante crescita mediatica.

Il programma

Il Palio, si terrà domenica 23 aprile a San Marco di Castellabate. Si parte alle ore 14, con il raduno delle squadre in località “Torretta”. Da lì, le varie squadre, in rappresentanza di tutto il Comune, sfileranno insieme verso la Piazza Comunale, dove, dopo essere state benedette, potranno dare il via ai giochi lungo le strade di Corso Vittorio Emanuele e l’incantevole location del porto. L’intera manifestazione sarà seguita in diretta con le voci dei protagonisti, interviste e tante altre sorprese che aumenteranno il divertimento e il grado di coinvolgimento del pubblico.