Sicurezza degli edifici scolastici: Casal Velino a caccia di fondi

Il Comune di Casal Velino, guidato dal sindaco Silvia Pisapia, ha scelto di rispondere all’Avviso pubblico della Regione Campania, per il finanziamento in favore degli Enti Locali delle valutazioni della sicurezza degli immobili adibiti ad edifici scolastici da finanziare a valere sulle risorse del POC Campania 2014-20.

Gli obiettivi dell’Avviso pubblico

L’avviso in questione è finalizzato al finanziamento delle valutazioni della sicurezza statica e sismica di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, al fine di consentire agli enti locali di dotarsi delle valutazioni della sicurezza necessarie per la consapevole programmazione/progettazione degli interventi di messa in sicurezza strutturale degli edifici scolastici, tenuto anche conto degli obblighi in materia previsti dalle vigenti norme.

Possono partecipare alla selezione i Comuni proprietari di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e rispetto ai quali abbiano la competenza, presentando più candidature, ognuna riferita ad un solo edificio scolastico censito con proprio codice nell’Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES).

Le risorse

Il finanziamento regionale è concesso a copertura di tutti i costi, nessuno escluso, necessari per l’esecuzione della valutazione della sicurezza dell’edificio scolastico, e pertanto comprende, oltre al corrispettivo per il servizio di ingegneria e architettura, ivi incluso quello per il geologo, i costi per i rilievi, per le prove e le indagini per la caratterizzazione meccanica dei materiali, per Ie prove e le indagini per la caratterizzazione del sottosuolo, per gli oneri previdenziali e per Iva.