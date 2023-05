Vallo: efficientamento energetico e adeguamento antisismico della scuola materna “Rodari”

Il Comune di Vallo della Lucania, retto dal sindaco Antonio Sansone, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di “Adeguamento antisismico ed efficientamento energetico della scuola materna Gianni Rodari” nell’importo complessivo di € 1.510.000,00.

Il progetto

L’intervento in questione riguarda la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza dell’edificio di via Andrea de Hippolytis.

Il progetto è stato candidato all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNNR, nello specifico Missione 4 che punta al Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università.

Fondi Pnrr: dagli asili nido alle Università

L’obiettivo dell’investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” della Missione 4 — Componente 1 del PNRR, relativamente agli asili nido, è quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.

Vallo punta così a riqualificare la scuola materna Gianni Rodari con interventi di efficientemento energetico e adeguamento sismico,