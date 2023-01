Rofrano punta alla demolizione e ricostruzione ala vecchia dell’asilo nido

Il Comune di Rofrano, retto dal sindaco Nicola Cammarano, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Demolizione e ricostruzione ala vecchia edificio scolastico asilo nido in Via Canonico Ronsini”, nell’importo complessivo di € 837.900,00.

Fondi Pnrr per la ricostruzione ala vecchia dell’asilo nido di Rofrano

L’intervento in programma sarà finanziato con il contributo di cui all’avviso pubblico per la programmazione di interventi per la sicurezza e la riqualificazione delle scuole, nell’ambito del PNRR, in particolare Missione 4 che punta al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università.

Le finalità del progetto

La progettualità, rientra nel piano nazionale per la ripresa e resilienza, al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente.

«E’ nostra intenzione, agire nell’ottica di una strategia di adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio scolastico, sotto il profilo delle caratteristiche strutturali e sismiche; della dotazione di tutte le più moderne tecnologie utili ad una scuola sempre più al passo con i tempi – sottolineano da palazzo di città – Puntiamo alla realizzazione di un edificio costruito con materiali e tecnologie innovative, da rendere ancora più efficienti sotto l’aspetto dell’approvvigionamento energetico e dei consumi; con spazi più ampi corredati di aree verdi, strumentali e pertinenziali che ne migliorino la fruibilità, anche dei diversamente abili, durante tutto l’arco della giornata e non solo per la didattica».