Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza per una scuole del Cilento

Il comune di Roccagloriosa ha approvato il progetto definitivo per “Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico”. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Balbi, intende sfruttare il finanziamento del Ministero dell’Interno.

Ecco i costi del progetto

Il progetto redatto dall’architetto Antonio Cortese prevede un costo complessivo di 935 mila euro, di cui circa 688 mila euro per il costo dei lavori compresi oneri per la sicurezza e circa 247 mila euro per le somme a disposizione della stazione appaltante.

Fondi dal Ministero: ecco i dettagli

I lavori in programma saranno finanziati con i contributi assegnati con Decreto del Direttore centrale del Dipartimento per gli affari generali e territoriali del Ministro dell’Interno – Direzione centrale per la finanza locale – dell’8 novembre 2021 inerente agli interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, oltre che dal Fondo per l’avvio delle opere indifferibili 2023.

I finanziamenti previsti dal Ministero dell’Interno sono vincolati nell’uso. Nello specifico, si possono usare per l’efficientamento energetico (sia per l’illuminazione pubblica che degli immobili o installazione di impianti da fonti rinnovabili) o per lo sviluppo territoriale sostenibile (interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di edifici pubblici e abbattimento delle barriere architettoniche).