Abbattimento barriere architettoniche: Casal Velino punta a fondi regionali

Il Comune di Casal Velino pronto ad intervenire per garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’occasione è offerta da un Decreto della giunta Regionale che assegna contributi pari al massimo al 70% del costo degli interventi. L’obiettivo è quello di sostenere la rimozione delle barriere architettoniche per garantire «il pieno diritto di cittadinanza delle persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive, attraverso la tutela della dignità, la creazione di condizioni di pari opportunità e di non discriminazione».

Il progetto di Casal Velino

Nel caso di Casal Velino le risorse da cui l’Ente guidato dal sindaco Silvia Pisapia intende attingere interessano un Piano di Abbattimento di barriere architettoniche lungo la strada di collegamento Casal Velino – Acquavella, con lavori di messa in sicurezza e manutenzione ordinaria.

Si tratta di un’opera importante perché migliora l’accessibilità lungo l’arteria che collega il centro di Casal Velino con la sua frazione Acquavella.

I fondi regionali

I fondi della Regione possono essere destinati anche agli istituti scolastici. Già diversi enti locali hanno avanzato la loro proposta.