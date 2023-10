Campagna: una comunità a misura di bambino. Iniziative e socializzazione per i più piccoli

Domenica 29 ottobre una intera giornata all’insegna del divertimento per i bambini e per quanti adulti li accompagneranno. Un momento ludico ricreativo organizzato per fare socializzazione, per sviluppare processi di apprendimento attraverso il gioco, per favorire momenti conviviali nella comunità locale.

Il programma

Alle ore 15:00 in Piazza Giulio Cesare Capaccio (Zappino) postazione truccabimbi e accoglienza, alle 15:30 Via Giudeca sfilata per le vie della città, alle ore 16:00 in Piazza Melchiorre Guerriero intrattenimento con giocoliere, alle 16:30 in Corso Umberto I merenda e palloncini per tutti, alle 17:00 Largo Mercato (vicino Municipio) foto ricordo con postazione allestita, alle 17:30

Largo Sant’Antonio intrattenimento con signore del fuoco e trampoliere.

Un percorso definito che attraversa vicoli e piazze per una giornata di divertimento dedicata ai bambini che vanta il patrocinio del Comune di Campagna e la fattiva collaborazione dell’Associazione Puglietta Proles, Vivipuglietta, Associazione O.P.E.R.A.R.E., ODV AFCAD e Mamme del Centro Storico.

“L’invito alla partecipazione è rivolto a tutte le famiglie ma si ricorda che i bambini devono essere supervisionati sempre da un adulto durante tutta la durata dell’evento”, fanno sapere gli organizzatori.