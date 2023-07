Campagna: tutto pronto per l’estate Campagnese e la prima settimana entra nel vivo degli appuntamenti

Con il Patrocinio della Provincia di Salerno e in collaborazione con la locale Pro Loco l’amministrazione comunale ha stilato in programma di tutto rispetto per l’estate 2023. Si parte il 14 luglio ore 20.30 “15 ivorn so” Teatro – commedia comica, Laboratorio del centro “Insieme verso il futuro” di Santa Maria La Nova, Piazza Melchiorre Guerriero

Il programma

Giorno 15 luglio, invece, ore 18.30 Convegno

“Celebriamo Melchiorre Guerriero”

Vita, opere e il suo infinito amore per Campagna. Alle ore 19.30 Scopertura effige di M. Guerriero in p.zza Guerriero. Alle ore 20.30 Confalonieri Summer Night

Festa di fine anno – DJ set Luca Procida

Il 16 luglio dalle ore 12.00 alle ore /13.00 ‘a Chiena Passeggiata, dalle ore 15.30 alle ore 16.30 ‘a Chiena Secchiate.

Tra arte e cultura

Sempre giorno 16 Vernissage ore 19.30

“Parole d’acqua: suggestioni dall’Altrove”

Mostra personale di Gilda Pantuliano

A cura di Antonella Nigro – Corso Umberto I. A seguire e con inizio dalle ore 21.30 “Pulcinella e il posto privato”, Spettacolo di Guarattelle di Rossella Ascolese – Largo Sant’Antonio.