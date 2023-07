Una giornata di Grazia per l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno: Giornata Pro Episcopo e 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di Don Bacco

Giornata di Grazia, oggi, 6 luglio 2023, per l’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno che si stringe attorno al Suo Pastore, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, in occasione del suo quarto Anniversario di Ordinazione Episcopale ed inizio del Ministero Pastorale. In questo giovedì, la nostra Arcidiocesi celebra, infatti, “la giornata Pro Episcopo”. Il 4 maggio 2019, l’Arcivescovo S.E. Monsignor Bellandi è stato eletto da Papa Francesco come Arcivescovo della nostra Diocesi ed il 6 luglio 2019 è stato ordinato Vescovo per la preghiera consacratoria e l’imposizione delle mani di S.E. il Cardinale Giuseppe Betori che ha associato a sé S.E. il Cardinale Crescenzio Sepe e S.E. Mons. Filippo Santoro.

La giornata di grazia

Questa giornata è un momento di grande gioia e riconoscimento per la nostra comunità ecclesiale. Monsignor Bellandi ha guidato con saggezza e amore il nostro gregge, dimostrando un impegno instancabile nel diffondere la Parola di Dio e nel promuovere la santità tra i fedeli. Il suo ministero pastorale è stato un faro di speranza e consolazione per coloro che cercano la guida spirituale.

Ma non è solo Monsignor Bellandi ad essere onorato in questa giornata speciale. Domani, 7 luglio, la nostra Arcidiocesi si unirà per celebrare la Santa Messa di ringraziamento per il 50° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale di Don Generoso Bacco. Questo devoto sacerdote è stato ordinato il 7 luglio del ’73 dal Vescovo Gaetano Pollio presso la SS Annunziata di Giffoni. Don Generoso, affettuosamente conosciuto come don Genè, ha dedicato la sua vita al servizio di Dio e della comunità. Ha prestato il suo ministero con generosità e dedizione, servendo le parrocchie di Giffoni Superiori, come Curti, Curticelle, Santa Caterina, San Giovanni e Sovvieco. Il suo esempio di fedeltà e impegno sacerdotale è una testimonianza preziosa per tutti i sacerdoti e per l’intera comunità di fedeli.

Le celebrazioni

La celebrazione di questo traguardo si svolgerà presso il Santuario di S. Maria SS.ma di Carbonara, a Giffoni Valle Piana, e sarà presieduta da S.E. Monsignor Bellandi stesso. Sarà un momento di festa e gratitudine per la vita e il ministero di don Generoso, che ha toccato così tante persone con la sua gentilezza, la sua saggezza e il suo amore.

Ma le celebrazioni non si fermano qui. Durante il week-end, un gruppo di donne Consacrate dell’Ordo Virginum avrà l’opportunità di vivere un ritiro spirituale, guidato dal Delegato Arcivescovile, il francescano Padre Leone Esposito Mocerino. Questo momento di riflessione e preghiera sarà un’occasioneper queste donne consacrate di rinnovare il loro impegno verso la loro vocazione nel mondo. La consacrazione al servizio di Dio e della Chiesa è un segno particolarmente significativo in questi tempi, in cui il bisogno di spiritualità e di testimoni autentici della fede è sempre più evidente. Sarà un momento di profonda comunione e di crescita spirituale per queste consacrate, che potranno condividere le loro esperienze e rafforzarsi reciprocamente nella loro missione di testimoniare il Vangelo attraverso la loro vita consacrata.

L’Arcivescovo Monsignor Bellandi

L’Arcivescovo Monsignor Bellandi sottolinea l’importanza di questo ritiro spirituale, riconoscendo il valore della consacrazione nel mondo di oggi. Egli sostiene che queste donne consacrate sono un segno tangibile della presenza di Dio nel nostro contesto sociale, e il loro impegno a vivere secondo i consigli evangelici è un faro di luce e speranza per tutti coloro che le incontrano.

In questo clima di festa, ringraziamento e riflessione, l’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno dimostra la sua unità e la sua gratitudine verso il suo Pastore, Monsignor Bellandi, che continua a guidare con amore e dedizione il gregge affidatogli. Allo stesso tempo, celebra e onora la vita e il ministero di don Generoso Bacco, un esempio di fedeltà e servizio che ispira e incoraggia tutti i sacerdoti e i fedeli della diocesi.

Queste celebrazioni ci ricordano l’importanza di riconoscere e valorizzare coloro che dedicano la loro vita al servizio di Dio e della Chiesa. Siano essi vescovi, sacerdoti o consacrati, il loro impegno e la loro dedizione sono un dono prezioso per la comunità ecclesiale e per l’intera società. Preghiamo affinché Monsignor Bellandi possa continuare a essere guidato dallo Spirito Santo nel suo ministero pastorale e che don Generoso Bacco possa essere ricompensato con abbondanti benedizioni per il suo servizio fedele.