Campagna: grande attesa per la manifestazione “Camminando vic vic”

Il 13 e il 14 gennaio la città di Campagna organizza e ospita la manifestazione “Camminando Vic’ Vic'”, promossa dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco Città di Campagna APS con il coinvolgimento di numerosi imprenditori locali della ristorazione.

L’iniziativa

Spettacoli per le strade del borgo e un itinerario enogastronomico durante la due giorni calamiterà l’attenzione dei visitatori con il coinvolgimento di diverse attività ristorative del Centro Storico.

«Il percorso enogastronomico vuole unire l’opportunità di esplorare le vie del centro storico di Campagna, scoprendone la ricchezza artistica e architettonica, alla possibilità di assaporare i migliori prodotti locali nei locali ed attività del Centro Storico della città», dicono gli organizzatori.

Una festa dedicata alla cucina tradizionale

Una vera e propria festa dedicata al grande patrimonio della cucina tradizionale campagnese per promuovere il territorio e le sue eccellenze. E opportunità anche per i più giovani che potranno divertirsi utilizzando la pista di pattinaggio in piazza Teatro, nelle due giornate, fruibile dalle ore 17 alle ore 24.

Campagna vic vic alla sua prima edizione ha già tutte le carte in regola per proseguire negli appuntamenti.