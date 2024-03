Camion in fiamme sull’A2: traffico in tilt e tanta paura

Momenti di paura questa mattina sull'autostrada A2 del Mediterraneo, dove un camion ha preso fuoco all'altezza degli svincoli di Salerno Fratte e San Mango Piemonte, in direzione sud.

Le fiamme e il fumo

Le fiamme, alte e visibili da chilometri di distanza, hanno avvolto il mezzo in pochi minuti, provocando una densa nube di fumo che ha ridotto drasticamente la visibilità sulla carreggiata.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Presenti anche le squadre Anas e gli agenti della Polstrada, che hanno regolato il traffico e deviato le auto in uscita.

Disagi e code

L'incidente ha causato notevoli disagi al traffico, con code chilometriche in direzione sud. La carreggiata è rimasta chiusa per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto autostradale.

Cause da accertare

Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, neanche quella del corto circuito.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito

Fortunatamente, non si sono registrati feriti. L'autista del camion è riuscito a scendere dal mezzo in tempo e ad allontanarsi dalle fiamme.