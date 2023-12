Battipaglia, una preghiera per la pace: tutto pronto per l’iniziativa umanitaria

Il coordinamento di Battipaglia “Luce della pace da Betlemme”, promosso dagli scout di Battipaglia: Comunità M.A.S.C.I. (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) che ne cura il coordinamento, gli scout dei Gruppi A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) e dell’F.S.E. (Federazione Scout d’Europa); la Comunità Cattolica; la Comunità Musulmana; la Comunità Sikh; la Comunità Buddista Soka Gakkai; la Comunità Baha’I e la Comunità Evangelica; Costruttori di Pace di Battipaglia; con il patrocinio della Città di Battipaglia Medaglia d’Argento al merito civile, accoglieranno sabato 16 dicembre alle ore 12,30 l’arrivo della “Luce della pace da Betlemme” alla stazione ferroviaria di Battipaglia.

Un momento di fede e condivisione

Seguirà, presso l’albero d’ulivo in piazza ferrovia, un breve momento di accoglienza/riflessione. Alle 15,30 le Comunità religiose presenti sul territorio, si incontreranno nel Salotto di Città in Piazza Aldo Moro per Una preghiera per la Pace. Le Comunità pregheranno per la pace con preghiere, canti e pensieri.