Battipaglia, tra allarmismi e verifiche: sulla struttura di via Adriatico non c’è amianto

“È sicuramente fatiscente ma i rapporti di prova prodotti dai laboratori certificati hanno dato tutti esito negativo”. La comunicazione è dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Battipaglia, Vincenzo Chiera. L’intervento tempestivo d’oro tecnici incaricati si era richiesto a seguito di allarmismo generato tra le famiglie e i cittadini di Battipaglia circa l’eventuale presenza di amianto nella struttura fatiscente ubicata in via Adriatico, in prossimità della sede temporanea dell’istituto comprensivo “G. Marconi”.

I dati

L’Ufficio Ambiente del Comune di Battipaglia, con il Dirigente ingegnere Carmine Salerno, ha determinato la verifica del presunto rischio amianto sulla copertura della struttura, con incarico a società specializzata nel settore che ha proceduto ad analizzare quattro campioni delle diverse stratificazioni della copertura del Capannone in esame.

La dichiarazione

«Si comunica che i rapporti di prova prodotti dai laboratori certificati hanno dato tutti esito negativo», comunica l’Assessore all’Ambiente Vincenzo Chiera.